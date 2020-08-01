Kesen kesene! İlk gün bilançosu: 6 bin yaralı

Kurban Bayramı'nın ilk günü bilindik görüntülere sahne oldu. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar ve kasaplar çeşitli yerlerinden yaralandı. İstanbul'da öğle saatlerine kadar bin 153 kişi, Ankara'da 190 kişi, İzmir'de 60, Adana'da 78, Kocaeli'nde 163, Bursa'da 301, Konya'da 86 olmak üzere 81 ilde 5 bin 282 kişi hastanelere kaldırıldı. Akşam saatlerine kadar yaralı sayısı 6 bini buldu.Kurban kestiği hayvanın etini çengele takarken elinden yaralanan bir vatandaş, tedavi için geldiği Eğitim ve Araştırma hastanesinde önce 40 yıllık kasap olduğunu söyledi. Ardından da kendisinin ilk vaka olup olmadığını sordu.İzmit ilçesinde kurbanlık keserken kolunu sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmaya çalışan Yüksel İnce, kolunu kesti.: Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken bileğini inciten ve bir parmağı kırılan Muhlis Vekar'ın eli alçıya alındı.Kurban keserken kendini yaralayan ve 27 yıllık kasap olduğunu söyleyen Faik Toygar, "Nasip böyleymiş, olacağı varmış. Hep haberlerde seyrediyorduk böyle durumları, demek ki biz de haber olacakmışız" dedi.Elini kesen bir vatandaş, "Siz usta kasaba benziyorsunuz nasıl kestiniz" sorusuna "Usta kasaplar da elini kesebiliyor" yanıtını verdi. Bir kadın ise kurban kesenlere bıçakları hazırlarken elini kestiğini söyledi.Kesmeye çalıştığı kurbanlık kaçmaya çalışınca bıçağı eline saplayan Mehmet Aybek, "Kendimi kestim, kasap değilim, acemilik işte. Bıçak denk geldi" dedi.Kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, hastanelere koştu. Küçük yaşta bir çocuk ise ambulansla hastaneye getirilirken, bir vatandaşın kıyafetinde yazan önce iş güvenliği cümlesi dikkat çekti.Genellikle parmak, kol ve bacaklarından yaralanan acemi kasaplar hastanelere koştu.Bursa'da vatandaşlar, hayvanları yüzmek için iş makineleriyle kaldırdı.Adana'da bir kişi kurbanlık koyunu motosikletinin sepetine koyarak götürdü.Halk sağlığını ve çevreyi düşünmeyen çok sayıda vatandaş, kaldırımların yanı sıra parklarda, sulama kanalı çevrelerinde kurbanlıklarını kesti. Bazı vatandaşlar kanalların demir korkuluklarında ve ağaçlarında kurbanlıklarının derilerini yüzdü.İzmir Karabağlar'da kapalı kasa kamyonetin arkası, vatandaşlar tarafından kurban kesim alanı olarak kullanıldı.Antalya'da vatandaşlar bayram namazının ardından, belediyeler tarafından belirlenen noktalarda kurbanlarını kestirdi.