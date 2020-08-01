Liderlerle bayramlaştı

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzzetbegoviç, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.