Palamutbükü'nde "sintine"rezaleti

DATÇA'DA YATLAR YÜZÜNDEN KİRLİLİK

Dünyaca ünlü Datça-Palamutbükü koyunda tatilci yoğunluğu yaşanırken denizin yatlardan kontrolsüzce arıtılmadan bırakılan atılan sintine atıkları ve fosseptik sızıntıları nedeniyle tamamen pislik içinde olduğu bildirildi.

Datça Güç Birliği adlı sosyal medya platformuna ve twetterda yoğunlaşan paylaşımlarda paylaşılan görseller ve yazılanlar durumun vehametini ortaya koyuyor.

Türkiye'nin gözde tatil beldesi Palamutbükü koyundan yapılan sosyal medya paylaşımları yürek yakıyor.

Denizin pislik içinde olduğunu bildiren vatandaşlar seslerimi sosyal platformlardan duyurmaya çalıyor.







Palamutbükü sakinlerinden

Asya Selçuk, "Datca Güç Birliği Grubunda mütemadiyen dile getirilen konu bugün de maalesef gündemde. An itibarı ile Palamutbükü denizinin tamamı pislik içinde. Sintine boşaltılmış ve aynı zamanda birçok çöp de suda yüzüyor. Çekilmeyen foseptiklerin sızıntısı da mevcut. Denize girmeyi içimiz almadı"dedi.

BİRKAÇ YIL ÖNCE SU TERTEMİZDi

Selçuk şöyle devam etti: Hiç 'gelmeyin'diye coşmasın kimse. Has yerlisiyim. Çocukluğumuzda ya da birkaç yıl önce böyle bir şey yoktu. Su tertemizdi. Zaten adalara gidemeyen yatlar, yelkenliler sürekli açıkta. Geçen gün sahil güvenlik tüm demirli tekneleri dolaşıyordu. Ama sonuç aynı.

DENİZDE ATIK MASKELER VAR

Ayrıca denizde sürekli atık maskeler görüyoruz. Bu sadece tatilcilerin ya da teknelerin yaptığı bir şey değil. Yerlisi de yabancısı da yapıyor, görüyoruz. Denizdeki taşlar zaten artık foseptik sızıntısından renk değiştirdi.

Burada bu güzel deniz ve doğa bitirildiği zaman hiçbir şey kalmayacağını, hem doğal güzellikten olacağımızı hem de onca insanın ekmek kapısının kapanacağını inşallah herkes biliyordur.

SİNTİNE KONUSUNDA YOĞUN ŞİKAYET

Bu sintine konusu için daha kaç tane şikayet yazmamız gerekiyor, bilmiyorum. Bu deniz artık eskisi gibi değil ve bu gidişle çok kısa bir zamanda da pislikten ibaret olacak."