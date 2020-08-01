Sağlıkçılara bayram yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın biri Atatürk Havalimanı'nda, diğeri Sancaktepe'de açtığı bin yataklı iki acil müdahale hastanesinden biri olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bayramda da hizmetine aralıksız devam ediyor. Hastanede görev yapan hemşire Özgür Halit Emre Atalay, "Nişanlım da sağlık çalışanıydı. Bu süreçte koronaya yakalandı. Düğünü erteledik. Şimdi iyileşti. Yine korona hastalarına bakmaya devam ediyor. İnsanlarımızın da sağlık çalışanların verdiği bu mücadeleye uygun hareket etmesi, kendini hastalıktan koruması gerekiyor" diye konuştu.Hastanenin Süpervizorü, hemşire Gizem Sefer de "Hepimiz çok etkilendik ama biz Türkiye'de sağlık çalışanları olarak bu süreci çok iyi idare ettik" dedi.Hastanede 16'sı yoğun bakımda 247 korona hastasının yatmakta olduğu bilgisini paylayan Başhekim Yardımcısı Yakup Süleymanoğlu, "Önemlere taviz vermeksizin dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.