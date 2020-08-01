Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sınırdan mesaj verdi

Sınırdan mesaj verdi

Milli Savunma Bakanı , ’de sınırındaki 1’inci Hudut Bölüğü Komutanlığı’nı ziyaret etti. Akar: Yunanistan ile diyaloğumuzun artacağını değerlendiriyoruz

ANKARA
Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Sınırdan mesaj verdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Edirne'de Yunanistan sınırındaki 1'inci Hudut Bölüğü Komutanlığı'nı ziyaret ederek, 'Hudut Kartalları' ile bayramlaştı. Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti. Burada hudut tekmili alan Akar, bölük komutanına Türk bayrağı hediye etti. Bölük komutanı da kendisine emanet edilen şanlı bayrağı öperek teslim aldı. 'Hudut kartalları' ile kahvaltıda bir araya gelen Akar, ve TSK komuta kademesi, Mehmetçiğin bayramını da kutladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınırdan mesaj verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA