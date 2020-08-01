SON DAKİKA: Dünyayı sarsan olayda sıcak gelişme! İş adamları, siyasetçiler ve sanatçılara kabus olmuşlardı...

BİTCOİN HESABI ÜZERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

Ayrıca, son yılların en yüksek profilli internet güvenliği olayına karıştığı belirtilen korsanların ayrıca, Twitter üzerinden, bilinmeyen bir Bitcoin adresine her 1000 dolar gönderene 2 bin dolar ödeme yapılacağı vaadiyle 100 bin dolardan fazla haksız kazanç elde ettikleri açıklandı.

Twitter yetkilileri, ''sosyal mühendislik saldırısı'' olarak adlandırdıkları hesap çalmanın tam olarak nasıl yapıldığı konusunda emin olmadıklarını belirtirken korsanların, telefon üzerinden kendilerini kurum içi sistem görevlisi olarak tanıtıp, teknik ekibe güvenlik duvarını açtırmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.