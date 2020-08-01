SON DAKİKA HABERİ! 1 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 1 Ağustos 2020 Cumartesi Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planıyla birlikte yeni normal hayata uyum sağlamaya çalışıyoruz. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum tablosu ile ilgili günlük olarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları vatandaşlarımıza duyuruluyor. Peki, 1 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Ağustos 2020 Cumartesi Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 1 Ağustos Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…
31 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var.
30 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000'i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın.
29 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek.
28 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var.
27 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Test sayısı 45.000'in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı.