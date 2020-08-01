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Son dakika haberi: MSB fotoğrafları paylaştı! Dünya merakla izledi

, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında atışsız tatbikat provaları yapıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 1.8.2020 21:49 ABONE OL
Son dakika haberi: MSB fotoğrafları paylaştı! Dünya merakla izledi

, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında mekanize unsurların, keskin nişancı, adestim, komando kolları ve atak helikopterinin katılımı ile atışsız tatbikat provaları yapıldığını bildirdi.

Son dakika haberi: MSB fotoğrafları paylaştı! Dünya merakla izledi

Azerbaycan-Türkiye arasında gerçekleştirilen tatbikatın eş zamanlı olarak devam ettiği açıklanmıştı.

Son dakika haberi: MSB fotoğrafları paylaştı! Dünya merakla izledi

Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor.

Son dakika haberi: MSB fotoğrafları paylaştı! Dünya merakla izledi

Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Son dakika haberi: MSB fotoğrafları paylaştı! Dünya merakla izledi

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

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Son dakika haberi: MSB fotoğrafları paylaştı! Dünya merakla izledi
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