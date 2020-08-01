Son dakika: Haberler peş peşe geldi! 7 ilde yangın çıktı! Müdahale sürüyor...

İZMİR'DE YİNE YANGIN ÇIKTI

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa'nın Bayrak mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

'SÜREKLİ YANGIN ÇIKIYOR'

Mahalle sakinlerinden Hakan Kabadayı (30), "Alevleri görünce tedirgin olup, itfaiyeyi aradık. Bu bölgede sürekli yangın çıkıyor" dedi. Yangına şahit olan Adem Demir (34) ise "Baktığımızda alevleri gördük ve itfaiyeye haber verdik. Onlar da kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü" diye konuştu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.