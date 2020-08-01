Son dakika: İYİ Parti'de istifa haberleri peş peşe geliyor! Zehir zemberek sözlerle partiden ayrıldı...

"VEKİLİN GÖREVİ SES KAYDI VE EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAK DEĞİLDİR"

Aydın açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türk milliyetçilerinin maruz kaldığı bu olaylara başta genel başkan yardımcısı Ispartalı hemşerimiz Nuri Okutan olmak üzere parti üst yönetimi duyarsız kalmıştır. Isparta İYİ Parti Teşkilatını Aylin Cesur'un istifa tehditleri karşında yalnız bırakmışlardır. Yerel seçimlerde Aylin Cesur'un Belediye Başkan adayımız Gökmen Gökmenoğlu'na destek olmadığı bilinmektedir. Soruyorum Gökmen Bey için ne değişti? Aylin Cesur'un şimdiki hedefi ise partinin tüm borçlarını ödeyen İl Başkanımız Özgür Tandoğan olmuştur. Şimdi görüyorum ki Sayın Meral Akşener'i cumhurbaşkanı yapma hedefi ile çıktığımız bu yolda maalesef küçük hesaplardan, 90'lı yılların merkez siyasetinden kendimizi kurtaramadığımızı acı gerçeklerle gördüm. Küçük hesaplar yapan 90'lı yılların siyasetçisi Aylin Cesur'a soruyorum İl Başkanımız Özgür Tandoğan partinin borçlarını temizlerken siz neredeydiniz? Isparta'da İYİ Partilileri ötekileştiren Aylin Cesur, bir milletvekilinin görevi değildir ekran görüntüsü almak ve ses kaydı almak, hele hele yönetimdeki kişilerin sosyal medya hesaplarında kimleri beğendiğine kadar takip etmek hiç görevi değildir. Bunu size bir Ispartalı olarak hatırlatmak isterim. Bir milletvekilinin görevi başta seçim bölgesi olmak üzere memleketine hizmet etmektir. Bizler memleket sevdasında bu yola düşmüşken siz kendi şovunuzun peşindeydiniz hem de bir şehit cenazesini alet edecek kadar ama sizi uyarayım Aylin Cesur, ülkücüler sizin küçük oyunlarla kurduğunuz şovunuza alet olmaz.