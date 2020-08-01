Sosyal medyada yeni dönem başladı

TBMM Genel Kurulu'nun 16 saatlik maratonu sonrası geçen çarşamba günü sabahın ilk saatlerinde kabul edilen İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Yasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa, imzalanması için Başkan Erdoğan'a gönderildi. Erdoğan, yasayı hızla imzaladı ve düzenleme Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanıp yürürlüğe girdi.Yasa kapsamında yapılacak düzenlemeler ve yaptırımlar farklı tarihlerde devreye girecek. Bunların tümünün hayata geçmesi bir yıllık bir sürece yayılacak.Kişilik haklarına saldırı gibi suç unsuru taşıyan internet ortamındaki paylaşımlar için tüm platformun kapatılması yerine getirilen içerik çıkarma uygulaması dün itibari ile başlamış oldu.Günlük 1 milyonun üstünde erişimi olan sosyal medya kuruluşları Türkiye'de temsilci bulundurması zorunluluğu 1 Ekim 2020'de başlayacak.Bu süre içinde sosyal medyada bir muhataplık oluşturulacağı için suç işleyenlerin yargı önüne çıkarılması ve yargının verdiği kararların hemen uygulanması mümkün olacak.