Whatsapp ve SMS için en güzel bayram mesajları! 2020 Resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

İslam alemi açısından kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı'nın birinci gününde coşku ve huzur yaşayan vatandaşlar eksiksiz şekilde ibadetlerini tamamlamak istiyor. Bilindiği üzere corona virüsü nedeniyle Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması yaşanmıştı. Bu bayramda kısıtlama olmadığı için bu mutluluğu ailesiyle, sevdikleri ile paylaşmak isteyenler WhatsApp ve SMS için en güzel bayram mesajlarını arıyorlar. Haberimizin içerisinden 2020 Resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz. İşte Whatsapp ve SMS için en güzel bayram mesajları!
Ailenize, sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz birbirinden güzel bayram mesajlarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. İşte Whatsapp ve SMS için en güzel bayram mesajları!
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Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.
Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.
Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim
Mübarek Kurban Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.
Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle kurban bayramınız mübarek olsun.
Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.