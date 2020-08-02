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Ayşe’nin zafer pozu

Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Ayşe’nin zafer pozu
İstanbul'da erken doğum nedeniyle 80 gün kaldığı yoğun bakım ünitesinde birçok kez akciğer kanaması geçiren, duran kalbi çalıştırılan, beyin kanaması olan ve diyalize giren Ayşe Uğur, 2 yaşına geldiğinde yapılan böbrek nakliyle yaşam mücadelesini kazandı. Anne Esra Uğur "Doğumdan itibaren Ayşe'nin ömrü hep mücadeleyle geçti. O da biz de çok sıkıntılar yaşadık ancak sonunda mutlu olduk. İnşallah artık sağlıklı bir hayat yaşar" dedi. Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ayhan Dinçkan "Ayşe diyalizden kurtuldu. Herhangi bir sorunu yok. Sağlığı yerinde" diye konuştu.
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Ayşe’nin zafer pozu
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