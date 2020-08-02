Fahrettin Koca: Vaka sayısı 1000 sınırına geldi, tedbire ihtiyaç var

Türkiye'deson 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, toplam can kaybı 5 bin 710 oldu. 981 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 215 bin 516'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 8.7, ağır hasta sayısı 586 olarak açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı" bilgisini verdi.Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık personeli ve hastalarla bayramlaştı.