‘Oğlumuz mezarda değil yanımızdaysa bu sağlık sistemimiz sayesinde’

Doğum sonrası kalp rahatsızlığı yaşayan ve Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle uçak ambulansla İstanbul'a götürülerek oradaki ameliyatla sağlığına kavuşan Leo bebek, birinci yaşını kutladı. Anne Cemran Dalgıç "Bizi o zor zamanlarımızda Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca hiç yalnız bırakmadı. Bize moral verdi. Biz artık onu televizyonda her izlediğimizde 'Leo'nun dedesi' olarak hitap ediyoruz. Leo'ya her baktığımda sağlık çalışanlarını hatırlıyorum. Leo mezarda değil yanımızda, kucağımızdaysa bu Türkiye'deki sağlık sisteminin başarısı sayesindedir" dedi. Baba Onur Saki Dalgıç de "Benim hayatımda oğlumun birinci yaş günü çok önemli. Onu kucağıma her aldığımda hayatın bizim için en güzel mucizesi olduğunu düşünüyorum. Oğlum, doktorların, bakanımızın özverisi ve halkımızın dualarıyla bu süreci kazandı." diye konuştu.Leo, İzmir'de geçen yıl Kurban Bayramı'nda kalp damarları ters olarak dünyaya gelmiş, ambulans uçakla sevk edildiği İstanbul'da Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 gün sonra 'kalp damarlarını düzeltme' ameliyatıyla ölümün eşiğinden kurtarılmıştı.