Son dakika haberi: Bakan Koca'dan tatilcilere flaş uyarı: Birinci dalga sahillere indi...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram tatilinde sahillere akın eden tatilcileri uyardı. Bakan Koca, paylaşımında, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tatilde de uyarılarına devam ediyor. Sık sık sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Bakan Koca, bu kez de tatilcilere seslendi. Koca yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir ifade kullandı.

Koca, Twitter paylaşımında, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." dedi.