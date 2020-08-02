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Son dakika: 'ndan flaş açıklama: Terör örgütü sivilleri hedef aldı

Son dakika haberine göre; 'nın sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Terör örgütü /YPG hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Teröristlerin ’ın Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması neticesinde 2 masum çocuk yaşamını yitirdi." denildi.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 17:41 ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Terör örgütü sivilleri hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, terör örgütünün Tel Abyad'da sivilleri hedef alan hain bir saldırı gerçekleştirildiğine yer verildi. Saldırıda 2 çocuğun öldüğü bildirildi.

MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK/YPG hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Teröristlerin Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması neticesinde 2 masum çocuk yaşamını yitirdi.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Terör örgütü sivilleri hedef aldı
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