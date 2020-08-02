Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Terör örgütü sivilleri hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, terör örgütünün Tel Abyad'da sivilleri hedef alan hain bir saldırı gerçekleştirildiğine yer verildi. Saldırıda 2 çocuğun öldüğü bildirildi.

MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK/YPG hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Teröristlerin Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması neticesinde 2 masum çocuk yaşamını yitirdi.