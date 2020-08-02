SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '2 Ağustos' vaka ve vefat sayılarını açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 247 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti.

Toplam test sayısı 4 milyon 885 bin 916, vaka sayısı 232 bin 856, vefat sayısı 5 bin 728 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 978 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 oldu.

Son dakika: Corona virüs 2 Ağustos vaka sayısı açıklandı! 18 kişi daha hayatını kaybetti | Video

İŞTE 2 AĞUSTOS VERİLERİ

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:40247

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI:987

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI:18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:978

BAKAN KOCA: TEDBİR EKSİKLİĞİ KAYGI VERİCİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici."

1 AĞUSTOS VERİLERİ:



BUGÜNKÜ TEST SAYISI:44.846

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 996

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 981

TEDBİRE İHTİYAÇ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

31 TEMMUZ VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 46492

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 982

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 17

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 996

30 TEMMUZ VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 43.236

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 967

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 15

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 982