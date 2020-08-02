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: Yer : Valilik konutunun arkasında panik anları! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

: 'ta valilik konutunun arka sokağında panik anları yaşandı. Kimliği belirsiz 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle havaya ateş açtı. Polis tabanca seslerini duyar duymaz bölgeye hareket etti. Şüphelilerden 2'si anında yakalandı. Diğer şüpheli ise kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi her yerde arıyor. Öte yandan Valinin konutunda olmadığı anda olayın gerçekleştiği belirtiliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 09:59 Son Güncelleme: 2.8.2020 10:07 ABONE OL
Son dakika: Yer Sinop: Valiliğin önünde panik anları! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Valiliği konutu arkasındaki yolda, havaya ateş açan 3 şüpheli, polisi alarma geçirdi. Vali Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayın ardından 2 şüpheli yakalanırken, biri kaçtı.

Son dakika: Yer Sinop: Valiliğin önünde panik anları! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Gazi Caddesi üzerinde bulunan valilik konutu arkasındaki yolda, dün saat 19.00 sıralarında, 3 kişi havaya ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, 3 şüpheliden 2'sini tabancaları ile birlikte yakaladı. Kaçan 1 şüpheli ise aranıyor.

Son dakika: Yer Sinop: Valiliğin önünde panik anları! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

İsimleri açıklanmayan şüpheliler, polis merkezine götürülürken, cadde üzerinde yapılan incelemelerde 4 boş kovan bulundu.
Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayla ilgili polis, çok yönlü soruşturma başlattı.

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Son dakika: Yer Sinop: Valilik konutunun arkasında panik anları! Kimse ne olduğunu anlayamadı...
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