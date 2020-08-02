Son dakika: Yer Sinop: Valilik konutunun arkasında panik anları! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Gazi Caddesi üzerinde bulunan valilik konutu arkasındaki yolda, dün saat 19.00 sıralarında, 3 kişi havaya ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, 3 şüpheliden 2'sini tabancaları ile birlikte yakaladı. Kaçan 1 şüpheli ise aranıyor.