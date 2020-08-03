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ve 'deki Suriyelilere kurban bağışı

Dünya Şehit Çocukları Vakfı, 'nin bölgesi ve 'daki Suriyeliler için 401 hisse kurban kesti.

AA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 12:56 Son Güncelleme: 3.8.2020 12:59 ABONE OL
Hatay ve İdlib'deki Suriyelilere kurban bağışı

Vakıf Başkanı İsmail Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib ve Yayladağı ilçesinde bayramın ilk günü başlayan kurban kesimlerini tamamladıklarını söyledi.

Kurban etlerini parçalara ayırıp ailelere dağıttıklarını aktaran Yıldırım, "Kestiğimiz 401 hisse kurbanı İdlib bölgesinde çadırlarda kalan aileler ile Yayladağı ve Antakya'daki ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtıyoruz. Ayrıca, Somali'de de 36 kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, kurbanların mazlumlarla buluşmasına katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

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Hatay ve İdlib'deki Suriyelilere kurban bağışı
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