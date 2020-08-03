İçki sofrasına var ecdat mezarına yok

Şeffaflık gereği yapılan açık usul ihaleleri bir bir iptal eden CHP'li İBB yönetimi "tasarruf tedbirleri" bahanesiyle özellikle Edirnekapı, Eyüpsultan mezarlıkları gibi alanlardaki İstanbul'un tarihi mezarlıklarının düzenlenmesine yönelik yapılması gereken ihaleyi iptal etti. Ypaılan açıklamada "İstanbul Mezarlıklarının Parselasyonu Lahit ve Mezar Üst Yapısı Yapım İşi" ihalesini "tasarruf bahanesiyle" iptal edildiği ileri sürüldü.Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da katıldığı bir çalıştayda 50 kişi için 319 bin 780 lira yemek parası harcandığı, kişi başı yemek masrafının ise 6 bin 395 bin lira olduğu ortaya çıktı. Sadece şarap şişesi açma bedeli olarak 60 TL ödendiği ortaya çıkmıştı.