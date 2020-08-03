İstanbul’un ikinci barosu kuruluyor

Platform; bin 500 kurucu üye sayısına ulaştığını açıkladı. Platformun; önümüzdeki günlerde 2 bin kurucu üye sayısına ulaşarak İstanbul'un ikinci barosunu kuracağı ifade ediliyor. 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Hukukun Üstünlüğü Platformu üyelerinden Hukukçular Derneği Başkanı avukat Cavit Tatlı, "Çok kısa süre içerisinde bin 500 kurucu üye sayısına ulaştık. 2 bin kurucu üye rakamını kısa süre içerisinde geçerek baromuzu inşallah kuracağız ve 'en iyisini' yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Cavit Tatlı; "Kapsayan, Mesleği Önceleyen Yeni Bir Baro" anlayışı ile çıktıkları yolda sağlam adımlar ile çalışmaya devam ettiklerini açıkladı. Cavit Tatlı; şunları söyledi:"Dünya görüşü değil, mesleki duruşu önemlidir. Kurucu üyelerimiz arasında bulunmak isteyen, katkı sunmak isteyen, görüş ve eleştiri sunmak isteyen tüm meslektaşlarımızın olumlu/olumsuz değerlendirmelerine açığız. Süreci hepbirlikte yürütmek istiyoruz. Ara ara son duruma ilişkin kamuoyunu ve sizleri bilgilendirmeye, toplantılar yapmaya, görüşlerinizi almaya devam edeceğiz."TBMM Genel Kurulunda, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilmişti. 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile levhaya kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) görev yapan avukatlar da esas alınacak. Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliği'ne verilecek. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek.Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBMM Genel Kurulunda, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde yer alan, "Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde, asgari 2 bin avukatla baro kurulabilecek" maddesinin devrim niteliğinde olduğunu açıklamıştı.