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eğitimi için rapor talimatı

ANKARA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdiğini bildirdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi" ifadelerini kullandı. Kurulun yarın toplanacağı bildirildi.
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Psikoloji eğitimi için rapor talimatı
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