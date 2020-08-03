Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Bayramın son gününde Hakkari'den korkunç bir haber geldi. Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında uçurumdan yuvarlandı. Edinilen bilgiye göre; 4 kişi kazada hayatını kaybetti. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari'de kazada hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, "Yüksekova'daki kazada hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum" dedi.

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