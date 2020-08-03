Tecavüzü iki yıl sakladılar

HDP Eski Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in istismarına uğradığını iddia edilen D.K isimli kadın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile makamında görüştü. Arife Günü gerçekleşen görüşmede, D.K, hem kendisinin hem ailesinin güvenliği konusunda gösterilen hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. İki yıl önce gerekçekleşen olayın ardından HDP'li milletvekillerinin skandalın kamuoyuna yansıtılmaması ve mağdur kadına şikayetçi olmaması yönünde baskı yaptığı anlaşıldı. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın D.K'yi 'sessiz kal, şikayetçi olma' diyerek ikna etmeye çalıştığı belirlendi. Skandal patlak verince Çelik partisinden istifa etmek zorunda kaldı.