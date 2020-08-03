Teröristlere Temmuz darbesi

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Temmuz'da düzenlenen başarılı operasyonlarda, 106 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.Operasyonlarda gözaltına alınan 155 şüpheliden 62'si tutuklandı. Muş'un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristler, 27 Temmuz'da şehadetin 5. yılında düzenlenen operasyonla yakalandı.Tunceli Ovacık'ta "gri" kategoride aranan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş etkisiz hale getirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da teröristlerin inlerine tek tek girildi.