Yasir’i katlettiler!

TSK'nın operasyonlarıyla büyük darbe yiyen ve katılımın azalmasıyla eleman sıkıntısı yaşayan terör örgütü PKK/YPG gözünü Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki Kürt ailelerin çocuklarına dikti. Bölge halkından zorla para toplayan örgüt, çocukları da kaçırıp kamplarda eğiterek, örgüte eleman kazandırmaya çalışıyor. Eli kanlı örgüt, kendisine destek vermeyen ailelerin çocuklarını ise infaz etmeye başladı. Örgüt son olarak, Rakka'da para desteği vermeyen Arap asıllı Faris ailesinin 7 yaşındaki oğlu Yasir Halef Faris'i kaçırdı. Küçük çocuk metruk bir evin bahçesinde iple asılmış halde bulundu. Yapılan araştırmada Yasir'in terör örgütü mensuplarınca öldürüldüğü tespit edildi. Örgütün, 2 hafta önce de kendilerine maddi destek vermeyen bir ailenin 4 yaşındaki oğlu Halil Abdülrezzak'ı kaçırıp, bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Kanlı örgüt Suriye'de işgal ettiği bölgelerde 3 bin 54 çocuğu kaçırıp terörist yaptı. Tel Abyad'dın Hafiyah köyünde ise YPG'nin yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu dün 2 çocuk can verdi.