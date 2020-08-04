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'taki patlamada bir çalışanı yaralandı

TÜRK Hava Yolları() Yahya Üstün, 'ın başkenti 'ta meydana gelen şiddetli patlamada THY'nin Beyrut ofisinde çalışan bir personelin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 21:22 ABONE OL
Beyrut'taki patlamada bir THY çalışanı yaralandı

Konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi 'twitter' hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Üstün, "Lübnan'da yaşanan patlama sırasında Beyrut ofisimizdeki bir çalışma arkadaşımızın hafif şekilde yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Arkadaşımızın durumu yakından takip edilmektedir. Beyrut operasyonlarımız planlandığı şekilde icra edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hafif şekilde yaralanan personelin THY'nin Beyrut ofisinde muhasebe şefi olarak görev yaptığı ve olay anında patlamanın şiddetiyle ofis camlarının kırıldığı öğrenildi.


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Beyrut'taki patlamada bir THY çalışanı yaralandı
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