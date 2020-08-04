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'da uyuşturucu operasyonu

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 09:31 ABONE OL
Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledikleri şüphelilere ait, kent genelindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı çalışmada, Osmangazi ilçesindeki bir evde bulunan valizin içinde 7 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan şehrin çeşitli yerlerinde uygulama da gerçekleştiren ekipler, şüpheli gördükleri araç ve kişileri durdurarak arama yaptı.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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