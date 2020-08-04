İkna yoluyla teslim oldu teröristlere ‘devlete sığının’ çağrısı yaptı

Muş'ta, kandırılarak terör örgütü PKK'ya götürülen M.Ö, jandarma ekiplerinin yürüttüğü ikna çabaları sonucu terör örgütünden kaçtı. Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Toruntepe Hudut Karakolu'na teslim olan M.Ö, Jandarma ekiplerince Mardin'den Muş'a getirilerek, İl Jandarma Komutanlığında ailesiyle görüştürüldü. Muş İl Jandarma Komutanlığı'na gelen baba ve anne, 6 yıllık hasretin ardından evladına sarıldı. M.Ö. "2 yıl sonunda fırsatını bulum ve kaçtım. Devletimizie teşekkür ediyorum. Gelmek isteyen herkes devlete sığınabilir, sıkıntı yok" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısının 123'e yükseldiğini duyurdu.