İstanbul yine sahipsiz kaldı

İstanbul'un yönetiminde görevi devraldığı ilk günden bu yana israf, rant ve skandallarla gündemden düşmeyen CHP'li İBB yönetimi ilk "Kurban Bayramı sınavından" da geçemedi. Kayaşehir ve Alibeyköy gibi kesim alanlarında kurbanını kestirmek için gelen yüzlerce vatandaş mağdur edilirken, İBB'ye ait kesim alanlarında vatandaşlar saatlerce bekletildi, kesim yapan görevliler kaçtı, başı kesilen kurbanlar kaçan kasaplar nedeniyle çöpe atıldı. Eyüpsultan Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda da benzer skandal yaşandı. Vatandaşlar, besmele çekilmeden, vekâlet alınmadan, tekbir getirmeden kesilen kurbanlar nedeniyle öfkelendi.Diğer taraftan azaltılan sefer sayısı nedeniyle otobüs ve metrobüsler tıklım tıklım doldu. Sözde ücretsiz toplu ulaşım yapacağını açıklayan İBB yönetimi tüm toplu taşıma araçlarında sefer sayılarını bayram yoğunluğuna rağmen azalttı. Böyle olunca, tramvay, metro, metrobüs, vapur istasyonlarında yoğunluk oluştu. O kadar ki koronavirüse bile yer kalmadı. Yaşanlara rağmen belediyeden hiçbir yetkili tek bir açıklama bile yapmadı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Temmuz Arife Günü, İYİ Partili Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ı makamında ziyaret etti. Bayramın birinci günü olan 31 Temmuz'da ise Trabzon'da akrabalarıyla bayramlaştı. İmamoğlu, bayramın ikinci günü İstanbul'a dönerek İETT ve İSKİ çalışanlarıyla bayramlaştı ancak aradan 4 gün geçmesine rağmen kurban kesim alanlarında yaşanan rezalet hakkında açıklamada bulunmadı.İBB'nin beceriksizliği nedeniyle kurban kestirmek isteyen vatandaş perişan oldu. Randevevusunu alarak kurbanı ile İBB Başakşehir Kayaşehir Kurban Satış ve Kesim Alanı'na giden vatandaş kurbanını kestiremedi. Bayram sabahı alana gidenler, gece 04.00'a kadar sıra bekledi. İddiaya göre kurbanlar Afganistan ve Pakistan'lı işi bilmeyen göçmenlere kestirilmek istenince kesim işi kilitlendi, vatandaş öfkelendi. İşi bırakıp kaçan görevliler nedeniyle başları kesilen kurbanlar öylece kaldı. Bin 250 lira kesim parası veren vatandaş parasıyla rezil oldu. Oluşan öfkeye polis müdahale etti. Vatandaşlar ile zabıtalar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Halil Yetiş adlı vatandaş, uzun süre bekleyen kurbanını çöpe atmak zorunda kaldı. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Eyüpsultan Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda da benzer skandal yaşandı. Vatandaşlar, besmele çekilmeden, vekâlet alınmadan, tekbir getirilmeden kesilen kurbanlar nedeniyle öfkelendi.Vatandaşa kurban bayramında kan kusturan İBB yönetimi, cadde sokak astığı ilanlarla topladığı bağış kurbanlıkları ise İzmir'deki bir firmada kestirdiği ortaya çıktı. İBB'nin İstanbul'da dağıtmayı vadettiği kurban etleri için, kurbanlıkları İzmir'de faaliyet gösteren Efkar Tavukçuluk adlı firmaya kestirdiği öğrenildi. Et dağıtımının yapılacağı bilgisi paylaşan vatandaşlara ise halen kurban eti dağıtımının başlamadığını öğrenildi.tomobiliniİSPARK'a bıraktığını zanneden vatandaşlar, Taksim, Gezi Parkı, Harbiye, Gümüşsuyu, Elmadağ gibi pekçok noktada 10 TL ücret isteyen değnekçilerin zorbalığı ile karşılaşıyor. Aracını park eden bir vatandaşın, "Burası İSPARK alanı değil mi? Siz görevli misiniz?" sorularına değnekçi, "Daha güvenli olan Ömerpark'tasınız" yanıtını verdi. Aynı vatandaş da aracı çekilmesin düşüncesiyle 10 lirayı ödeyip bölgeden uzaklaştı. Aynı alana park etmek için gelen başka sürücüler ise değnekçilerle karşılaşınca park etmekten vazgeçip ayrıldı. İSPARK'ın değnekçilere bırakılmasına sinirlenen vatandaşlar ise bu olaylar karşısında hem korktuklarını hem de bu duyarsızlıktan dolayı insanların mağdur edildiklerini kimisinin ise bu değnekçiler tarafından hayatını kaybetme riskiyle karşılaştıklarını söylediler.