Ölümle tehdit ediyorlar

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbetleri 336'ıncı gününü geride bıraktı. Aileler, bayramda da nöbetlerini sürdürürken, terör örgütü tarafından kaçırılan Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş, HDP'lilerin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Begtaş, "Biz ölümden korkmuyoruz. Oğlum kaçırıldığı gün ben öldüm ve bize ölüm vız gelir" dedi. Basın açıklaması yapan Begtaş şunları söyledi:15 aydır oğlum HDP'liler tarafından kaçırıldı ve dağa götürüldü. 15 gün önce burada HDP'lilerden bir yönetici beni ölümle tehdit etti ve bende bunun üzerine suç duyurusunda bulundum. İlgili yönetici gözaltına alınıp daha sonra sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Dün akşam ise yine o gözaltına alınan ve serbest bırakılan kişi tarafından evime giderken siyah bir otomobil içerisinde 3 kişi bulunuyordu. Bana, 'HDP'nin önüne gitme, gereğini sana yaparız yoksa' diyerek beni tehdit ettiler.Ben oğlum gittiği gün öldüm. Ben bunların tehditlerine ve gözdağlarından korkmuyorum. Burada benle birlikte olan diğer ailelerde korkmuyor ve herkes çocuklarını istiyorlar. Benim çocuğumu buradan kandırılarak götürüldü ve ben bu bayramı yaşamadım. Hiçbir aile burada evladını almadan gitmeyecek ve bize artık ölüm felan vız gelir korkmuyoruz onların tehditlerinden, biz ölmüşüz zaten çocuğumuz dağa kaçırıldığı günden bu yana yaşamıyoruz. Biz bayram yapmadık ve çocuğumuza bir bayramlık dahi alamadık. Hani insan hakları vardı? Bu 41 yıldır Kürtler ölüyor. 41 yıldır Kürtler taşların üzerinde ölüyorlar.Benim ve ailemin kılına zarar gelirse herkes bilsin bunun sebebi HDP'lilerdir. Ben ve burada bulunan aileler çocuklarını da almadan asla gitmeyeceğiz.Yoğun güvenlik önleminin alındığı açıklamanın ardından aileler "Kahrolsun PKK ve lanet olsun HDP" sloganı atarak eylemlerine devam etti.Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Solmaz Övünç ise oğlu Baran'a kavuşmak için eylemi sürdürdüğünü belirtti. Övünç, "Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP oğlumu nasıl götürmüşse öyle de getirsin" dedi.