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SABAH ortaya çıkarmıştı ’daki park soygununda iki önemli gelişme Başsavcılık ve Kaymakamlık harekete geçti

’nın turizm cenneti Ölüdeniz’e araçları ile gelenler otopark soygununa maruz kalmıştı. SABAH’ın gündeme taşıdığı olay ile ilgili iki önemli gelişme yaşandı. Fethiye Kaymakamlığı şikâyet üzerine olayla ilgili idari işlem başlatırken da adli yönden soruşturma başlattı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 4.8.2020 19:55 Son Güncelleme: 4.8.2020 20:03 ABONE OL
SABAH ortaya çıkarmıştı Muğla’daki park soygununda iki önemli gelişme Başsavcılık ve Kaymakamlık harekete geçti

Dün tatili fırsat bilip Muğla'nın turizm cenneti Ölüdeniz'e araçları ile gelenler otopark soygununa maruz kalmıştı. Araçlardan, asılı tabelada saat dilimlerine göre ücretlendirme tarifesi belirtilmesine rağmen saatine bakılmaksızın tam gün parası alan otopark görevlileri itiraz eden sürücülere de "Nereye şikayet ederseniz edin" diye meydan okumuştu.

Mağdur edilen Serap Şener sosyal medya hesabından: "Bugün Ölüdeniz mevkinde araç park ederken gelen görevli park ücreti istedi. 20 TL olduğunu belirtti. Oysa ki park tabelalarında saat aralıkları var. Nedenini sorduğumuzda "bize böyle söylendi" dedi.Üstelik 24TL'lik belge verdi. Allah'ın sokağına park ücreti adı altında anlamsız yere para ödedidiğimiz yetmiyor. Extra ücret ödemek zorunda kalıyoruz.


Hizmet aldı isek ben mutlu değilim. Olur olmaz para vermek istemiyorum. Bunun sorumlusu kim?" yazmıştı. Otopark fişi ile tarife tabelasını da paylaşmıştı.

SABAH'ın ulaştığı Serap Şener şunları söylemişti: "Eşimle 48 ADZ ... plakalı aracımızı park ettik. Görevli geldi, park ücreti istedi. Sorguladığımda tabelayı gösterdi. Çıkışta verelim dedik. Olmaz dedi, belge veriyorum dedi. Ücreti sorduğumuzda 20 TL dedi.Neye göre dedim. Tam gün parası kesiyoruz dedi. Bize de öyle söylendi dedi. Biz 3,5 - 4 saat kaldık. Görevliye döndüğümüzde 8 TL olmalıydı dedim. Yine bize gelen talimat dedi. Şikayet edeceğim sizi dedim. 'siz bilirsiniz' dedi."
Otopark'ın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Aksaray adresli Özpark şirketine ihale edildiği öğrenildi.

İKİ ÖNEMLİ GELİŞME
Bugün ise olayla ilgili iki önemli gelişme yaşandı. Fethiye Kaymakamlığı'na yapılan şikayet üzerine kaymakamlık olayla ilgili idari işlem başlattı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan suç duyurusu ardından harekete geçti. Başsavcılıkça olayla ilgili adli yönden soruşturma başlatıldı. Şikayetçi Serap Şener'in ifadesine başvuruldu. Şener, sokağa araç parketmesine rağmen kendisinden fahiş fiyat talep eden şirketten şikayetçi olduğunu belirtti. Başsavcılık söz konusu otoparkı işleten kişilerin de ifadelerine başvuracak.

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SABAH ortaya çıkarmıştı Muğla’daki park soygununda iki önemli gelişme Başsavcılık ve Kaymakamlık harekete geçti
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