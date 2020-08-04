SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '4 Ağustos' vaka ve vefat sayılarını açıkladı

Bakan Koca'nın paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 46 bin 249 testten 1083'ü pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 765'e yükseldi.

Son dakika! 4 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! 1083 yeni vaka... | Video

Sağlık Bakanı Koca, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin." değerlendirmesinde bulundu.

İşte 4 Ağustos vaka ve vefat sayıları:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:46249

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI:1 083

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 994

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Bakan Fahrettin Koca dünkü paylaşımında : "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var." ifadelerine yer vermişti.

3 AĞUSTOS VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:41.301

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI:995

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI:19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:1003





2 AĞUSTOS VERİLERİ

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:40247

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI:987

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI:18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:978





1 AĞUSTOS VERİLERİ:



BUGÜNKÜ TEST SAYISI:44.846

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 996

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 981