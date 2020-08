Asırlık çınarlardan uzun yaşam sırrı: Düzenli uyku stressiz yaşam doğal beslenme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir asrı geçen ömürleriyle adeta zamana meydana okuyan kadınlar uzun ve sağlıklı geçen yıllarının sırrını, stresten uzak doğal yaşama, uyku düzenine ve hareketli olmaya bağlıyor."Asırlık çınarlar", çocukları, torunları ve torunlarının çocuklarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor.Dinç kalmayı sağlıklı ve doğal beslenmeye borçluyum. Bal, pekmez ile kuvvet veren ne varsa bol bol yedim ve yemeye devam ediyorum. Allah'a hep şükrettim, hiçbir zaman 'Benim neden bundan yok', 'Şu ben de niye eksik' diye isyan etmedim. Önemli olan insanın mutlu ve huzurlu olması. Herşey beyin ve kalpte bitiyor.Şu an 75 torunum var. Güne erken başlarım ve her sabah saat 06.00'da gibi kahvaltı yaparım. Günde en az bir kilometre yürüyorum.60 torunum var. Sağlığım yerinde. Düzenli olarak yemeğimi yerim ve uyurum. Hiçbirşeyi kafama takmam, stres yapmam.Ailemle huzur içinde yaşıyorum. adığını ve her günü şükrederek geçiriyorum.: Bayırbucak Türkmeniyim. Düzenli uykumdan asla taviz vermem. İyi beslenirim. Çocuklarımla ve torunlarımla olmaya çok önem veririm. Ve her zaman mutlu olmaya çalışırım.En önemli olan şey huzur ve mutluluk. Şükretmeyi bilmek. Hiçbir zaman hiçbir şey için strese girmeye değemeyeceğini bilmek. Doğal beslenmek de çok önemli.