Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Bübnan'daki patlamada 6 vatandaşımız yaralandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz.
Giriş Tarihi: 5.8.2020 11:16Son Güncelleme: 5.8.2020 11:16ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz.