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Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Bübnan'daki patlamada 6 vatandaşımız yaralandı

: ’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz.

DHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 11:16 Son Güncelleme: 5.8.2020 11:16 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Bübnan'daki patlamada 6 vatandaşımız yaralandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz.

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Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Bübnan'daki patlamada 6 vatandaşımız yaralandı
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