Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Bübnan'daki patlamada 6 vatandaşımız yaralandı

Lübnan'ı sarsan patlama! Hiroşima gibi: 73 ölü

Lübnan'daki cami ve hastanede büyük hasar

Lübnan Başbakanı Diyab: "Sorumlulardan hesap sorulacak"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz.