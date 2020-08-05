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Son dakika: Merakla beklenen rapor sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar

İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirdiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 22:15 Son Güncelleme: 5.8.2020 22:18 ABONE OL
Son dakika: Merakla beklenen rapor sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun "psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir rapor hazırladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu bildirdi.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir." ifadelerini kulla

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Son dakika: Merakla beklenen rapor sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar
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