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İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika açıklaması: Yarın en yoğun denetimi yapacağız

Koronavirüs salgınında tedirgin eden artış sürerken ilgili tüm bakanlıklar tedbir ve denetlemeleri yeniden gündemnie aldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanı da bir son dakika açıklaması yaparak "Yarın tüm ’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" dedi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 12:11 Son Güncelleme: 5.8.2020 12:16 ABONE OL
İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika açıklaması: Yarın en yoğun denetimi yapacağız

Koronavirüs salgınının korkutan artışı sonrasında ilgili tüm bakanlıklar tedbir ve denetlemeler dahil birçok uygulamayı yeniden gündemine aldı. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili çalışmalarına hız verdi. Bakan Süleyman Soylu bugün yaptığı son dakika açıklamasında Kovid-19 salgını denetimlerine ilişkin yeni kararı duyurdu. Buna göre yarın itibarıyla düğmeye basılıyor.

YARIN EN YOĞUN DENETİM BAŞLIYOR

İçişleri Bakanı Soylu "Yarın tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika açıklaması: Yarın en yoğun denetimi yapacağız
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