CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 117 milyon Euro'ya satın aldığı 15 katamaran tekne dururken son 4 yılda gemi kiralama hizmetine servet harcadığı ortaya çıktı. Son 4 yılda 24 vapur kiralayan İzmir Büyükşehir'in kasasından 47 milyon 471 bin lira para çıktı. 2019'da Büyükşehir'in borçları bir önceki yıla göre 831 milyon 370 bin 407 lira artış gösterdi. Skandalı gündeme getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Erhan Çalışkan, "Hizmet pahalıya alındığı için İzmirlinin parası boşa harcanıyor" diyerek süreci özetledi.