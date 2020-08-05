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haberi: 'ın şehrinde yaşanan patlamanın etkisi sürüyor! Beyrut Valisi'nden Hiroşima ve Nagazaki açıklaması...

Dün akşam saatlerinde 'ta yaşanan saldırı sonrasında tüm dünyanın gözü kulağı Beyrut'tan gelen haberlerine çevrildi! Beyrut Valisi, son dakika açıklamasında Hiroşima ve Nagazaki'deki tablo ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bu durum patlamanın bir kimyasal saldırı olabileceği konusunda iddiaları güçlendirdi. Özellikle bölgedeki gazetecilerin Twitter'dan paylaştıkları videolar patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Patlamadan sonra mantar bulutu ortaya çıktı; Beyrut'tan son dakika bilgileri geliyor...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:12 Son Güncelleme: 5.8.2020 09:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Lübnan'ın Beyrut şehrinde yaşanan patlamanın etkisi sürüyor! Beyrut Valisi'nden Hiroşima ve Nagazaki açıklaması...

Ortadoğu'nun önemli ülkeleri arasında yer alan Lübnan'ın Beyrut şehrinde büyük bir patlama meydana geldi. Hem çevredekilerin hem de o sırada denizde olanların çektiği görüntüler dehşeti gözler önüne serdi. Beyrut kaynakları patlamanın patlayıcıların bulunduğu depodaki yangın nedeniyle yaşandığını ifade ederken Beyrut Valisi Mervan Abbud, limanda meydana gelen patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlama sonrası ortaya çıkar mantar bulutu da sosyal medyada atom bombası iddialarına neden oldu.

Son dakika! Beyrut'ta büyük patlama! İşte şok görüntüler! | Video

Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı | Video

Akşam saatlerinde Lübnan'ın Beyrut şehrinde yaşanan patlamadan son dakika gelişmeleri üst üste geliyor. Beyrut Limanı yakınlarında gerçekleşen patlamadan gelen görüntüler herkesi dehşete düşürdü. Bütün dünyanın gözü kulağı Beyrut'tan gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Beyrut Valisi Abbud, limanda yaşanan patlamayı Nagazaki ve Hiroşima facialarına benzetti.

Son dakika! Beyrut Valisi patlama hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı! | Video

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN BEYRUT AÇIKLAMASI!

"Kardeş #Lübnan halkının ve #Beyrut'luların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır. #Beirut"

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Son dakika haberi: Lübnan'ın Beyrut şehrinde yaşanan patlamanın etkisi sürüyor! Beyrut Valisi'nden Hiroşima ve Nagazaki açıklaması...
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