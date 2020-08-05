Meral Akşener’e ‘evine dön’ çağrısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorduğu soruları cevapladı. İnce'nin parti kuracağı yönündeki haberler sonrasında karışan CHP kulisleri ve alevlenen tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de "evine dön" çağrısında bulundu. Bahçeli şunları kaydetti.İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek iki rekât Tahiyyetü'lmescid namazı kıldı. Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Allah kabul etsin.Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle olmayacağını görüp evine dönmesi doğru olacaktır. Zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir.CHP'nin Ayasofya'ya nasıl baktığı bellidir. Müze olarak kalması CHP'nin yegane arzusuydu. Hatta Sultan Ahmet Camii'nin bile müze olmasını telaffuz etmişlerdi.CHP'nin milletimizin ruh köküne bu kadar yabancı olması bizim için şaşırtıcı değildir. Müze olması gereken, vitrin süsünden farksız olan aslında CHP'nin köhne siyasetidir.