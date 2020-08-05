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MSB: Hakurk'ta 'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü 'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 14:22 Son Güncelleme: 5.8.2020 14:22 ABONE OL
MSB: Hakurk'ta PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatına yönelik arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Son olarak Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama ve keşif /gözetleme faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız; terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti. Arama tarama faaliyeti sonucunda; 2 adet piyade tüfeği, 1 adet biksi makinalı tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 36 adet el bombası, 7 adet antitank roketatar mühimmatı, 880 adet 7.62 kalaşnikof mühimmatı, 1500 adet 7.62 biksi mühimmatı,10 adet 40 mm bombaatar tahrip mermisi, 2 adet el bombası fünyesi, 23 adet şarjör, 1 adet namlu, 8 adet sevk fişeği ele geçirildi" denildi.

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MSB: Hakurk'ta PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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