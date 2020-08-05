Son dakika! Bakan Fahrettin Koca uyardı: Tatilde ve bayramda iç içe olanlar 1.5 metre çekilsin

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı. Covid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı, ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak" dedi.
KONYA ŞEHİR HASTANEMİZ HASTA KABULÜNE başladı. COVID-19 DIŞI hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane 838 YATAKLI İLK ETABINDA tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak. pic.twitter.com/QKhHdplwH4— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2020
BAKAN KOCA'DAN '1,5 METRE' UYARISI
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tatil bölgelerinde koronavirüse karşı alınması gereken kuralları ihlal eden vatandaşları uyardı. Bakan Koca, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi.
Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni corona virüs genelgesi! 81 ile gönderildi... Beyrut'ta korkunç patlama! Beyrut Limanı'ndaki patlamanın bilançosu ortaya çıkıyor! Lübnan'da 2 milyondan fazla kişi...
Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 m geri çekilsin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2020