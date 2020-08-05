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Son dakika! Bakan uyardı: Tatilde ve bayramda iç içe olanlar 1.5 metre çekilsin

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı 'dan bayramda iç içe olanlara yönelik önemli uyarı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahretin Koca, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi. Bayram ve tatilin araya girmesiyle birlikte vaka sayılarında artışların gözlemlendiği de açıklanmış ve uzun süre sonra vaka sayıları 1000'in üzerine çıkmış oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 17:20 Son Güncelleme: 5.8.2020 17:30 ABONE OL
Son dakika! Bakan Fahrettin Koca uyardı: Tatilde ve bayramda iç içe olanlar 1.5 metre çekilsin

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı. Covid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı, ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak" dedi.

BAKAN KOCA'DAN '1,5 METRE' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tatil bölgelerinde koronavirüse karşı alınması gereken kuralları ihlal eden vatandaşları uyardı. Bakan Koca, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi.

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Son dakika! Bakan Fahrettin Koca uyardı: Tatilde ve bayramda iç içe olanlar 1.5 metre çekilsin
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