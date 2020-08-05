SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 5 Ağustos corona virüs verileri

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 5 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu. Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 219 bin 506 oldu.

İŞTE 5 AĞUSTOS VAKA VE VEFAT SAYILARI:



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 53.842

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.178

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:1.015

"5 MİLYONU GEÇTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama; Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var

4 AĞUSTOS VAKA VE VEFAT SAYILARI:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:46249

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI:1 083

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 994

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Bakan Fahrettin Koca dünkü paylaşımında : "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var." ifadelerine yer vermişti.

3 AĞUSTOS VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:41.301

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI:995

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI:19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:1003





2 AĞUSTOS VERİLERİ

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:40247

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI:987

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI:18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:978





1 AĞUSTOS VERİLERİ:



BUGÜNKÜ TEST SAYISI:44.846

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 996

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 981