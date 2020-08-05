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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan doluluk oranları açıklaması

'nın doluluk oranlarını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın" açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 21:22 Son Güncelleme: 5.8.2020 21:36 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan doluluk oranları açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Konya: Servis yatağı doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 76, ventilatör doluluk oranımız yüzde 42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın."

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında da "Kovid-19'a karşı kenetlenin: Aranıza mesafe koyun." uyarısında bulundu.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan doluluk oranları açıklaması
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