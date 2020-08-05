Teslim olan kadın teröristlerden ailelere: Çocuklarınızla yakından ilgilenin

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerinin sürdürdüğü ikna çalışmalarıyla İstanbul ve Şırnak'ta teslim olan iki kadın terörist, ifadelerinde ailelere çocuklarına sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Bu yılın başında örgüte katılan ve jandarmanın ikna çalışmaları sonrası İstanbul'da teslim olan kadın terörist ifadesinde, örgüte katılmadan önce psikolojik sorunlar yaşadığını ve ailesiyle diyaloğunun iyi olmaması nedeniyle de dışarı yöneldiğini anlattı.Aynı dönemde tanıştığı örgüt mensuplarınca kandırılarak PKK'ya katılımının sağlandığını aktaran kadın terörist, uğradığı baskı, zulüm ve tacizler nedeniyle birkaç kez kaçmak istediğini ancak başarılı olamadığını belirtti. Beni bir şekilde kandırıp oraya götürdüler. Ben orada örgütün gerçek yüzünü gördüm." diyen kadın terörist, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: Orada çok baskı var, özgürlük yok. Aşırı derecede kısıtlama var. Mesela birçok defa kaçmaya çalıştım, çünkü beni orada örgüt mensuplarından biri taciz etmişti. Hayatımın şokunu yaşamıştım. Daha sonrasından birçok kez kaçmak istedim ama başarısız oldum. Ailem güvenlik güçleriyle irtibata geçerek yardım istedi ve ardından bana ulaşıldı. "Örgüttekiler, 'Türk askeri, polisi size işkence yapar' diyordu. Halbuki onlar yapıyordu kötü muameleyi. Aileler çocuklarıyla ilgilensinler, psikolojilerinin iyi olup olmadığını kontrol etsinler. Arkadaş gibi olsunlar yoksa bu çocuklar kendilerini dağda buluyor. Şırnak'ta teslim olan kadın terörist ise ailesinden gördüğü baskı nedeniyle PKK'ya katıldığını söyleyerek "Aileler çocuklarını yalnız bırakmasın" dedi.