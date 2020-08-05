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Yeni vaka sayısı bini geçti

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Yeni vaka sayısı bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu. 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 8.5, ağır hasta sayısı 583 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" paylaşımını yaptı.
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Yeni vaka sayısı bini geçti
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