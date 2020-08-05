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'ın ölüme terk ettiği 74 kaçak göçmeni kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen iki ayrı lastik bottaki 74 kaçak göçmen, Türk ekiplerince kurtarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 10:09 Son Güncelleme: 5.8.2020 10:13 ABONE OL
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 74 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında iki ayrı lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 74 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 74 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
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