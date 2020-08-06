127 general ve amirale yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 127 general ve amiralin görev yerleri değişti. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 74 General, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 36 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 17 generalin ataması yapıldı.Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Komutanlığına atandı.Yüksek Askeri Şura'da oramiralliğe terfi eden Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanlığı görevini yeni rütbesiyle sürdürecek. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın ataması Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na, Korgeneral Yavuz Türkgenci'nin ataması ise Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığına yapıldı.