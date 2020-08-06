200 öğretim üyesi FETÖ’den ihraç edildi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, yürütülen soruşturmalar sonucu üniversiteden bugüne kadar 200'ün üzerinde öğretim üyesinin ihraç edildiğini belirterek "Bunlar profesör, doçent, yardımcı doçent gibi akademik kadroda yer alan insanlardı" dedi. Konuya ilişkin bilgi veren Gül, "Soruşturmalar sonucu DÜ'de bugüne kadar 200'ün üzerinde öğretim üyesi FETÖ'den ihraç edildi. Bunlar profesör, doçent, yardımcı doçent gibi akademik kadroda olan insanlardı. (...) Aldığımız veya yükselttiğimiz öğretim üyelerine liyakatine bakılarak kadro verildi. Bu kurumsal yapı devam ederse üniversitemiz 5 yıl içerisinde dünyadaki ilk 1000 üniversite arasına girebilir" dedi.